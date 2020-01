Bullismo: testimonianza Sensi in Aula, ‘sono un cicciabomba, stop bodyshaming’ (2)

29 Gennaio 2020 19:38

(Adnkronos) – “Il ‘bodyshaming’ e ‘fatshaming’ hanno conseguenze. Queste mortificazioni hanno conseguenze”. Dunque Sensi cita uno studio dell’università della Florida che mostra come questi fenomeni mettano chi li subisce “a rischio di ingrassare ulteriormente e notevolmente”, agevolando “comportamenti autodistruttivi, anoressia, bulimia, suicidio”, attivando la “vergogna del corpo che abitiamo”.

La richiesta, contenuta nell’ordine del giorno, è “di fare prevenzione, di sostenere e supportare chi ne è vittima, evitando che la vergogna sia un destino ineluttabile, una condanna sancita dallo sguardo degli altri che può essere il gesto più violento e aggressivo di cui siamo capaci”. Applausi per Sensi, con i colleghi del Pd che si levano in piedi.

