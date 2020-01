Bullismo e Cyberbullismo: incontro-dibattito con il professor Francesco Pira a Furnari

28 Gennaio 2020 18:17

Il professor Pira incontrerà gli alunni della Scuola Secondaria di Via Dante Alighieri a Furnari

Giovedi 30 gennaio 2020 alle 1630 il professor Francesco Pira, sociologo e docente di comunicazione all’Università di Messina, sarà relatore di una conferenza presso la Scuola Secondaria di Furnari, in provincia di Messina, nella sede di via Dante Alighieri, che fa parte dell’Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia di cui è Dirigente Scolastico la professoressa Rosa Vittoria Arnone.

Il professor Francesco Pira, che all’Università di Messina è Coordinatore Didattico del Master in Social Media Manager presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, ha svolto un’intensa attività di ricerca e scritto saggi e articoli scientifici sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo e negli ultimi anni ha tenuto numerose conferenze in Italia e all’Estero. Intensa la sua attività di formazione non soltanto con gli studenti delle scuole ma anche con docenti e genitori, partecipando anche a specifici progetti. Tanti i libri pubblicati sul rapporto tra bambini, pre-adolescenti ed adolescenti con vecchi e nuovi media.

