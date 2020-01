23 Gennaio 2020 18:16

Emergenza buche a Reggio Calabria: enormi e profonde voragini in via Macellari Carrubara, le immagini

Emergenza buche a Reggio Calabria dove numerose strade sono pericolose per l’incolumità delle persone a causa delle numerose voragini che si aprono quotidianamente e restano lì sul manto stradale per giorni e giorni. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, la via Macellari Carrubara, è disseminata di crateri che creano disagi.

Valuta questo articolo