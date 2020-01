10 Gennaio 2020 12:03

Reggio Calabria, emergenza buche in varie zone della città: enormi e profonde voragini in via Abate S.Elia

Emergenza buche a Reggio Calabria dove numerose strade sono pericolose per l’incolumità delle persone a causa delle numerose voragini che si aprono quotidianamente e restano lì sul manto stradale per mesi e mesi. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, via Abate S.Elia è disseminata di crateri che creano disagi. Un lettore scrive: “da un anno persiste questa situazione. A Settembre è intervenuto il comune ma a distanza di soli quattro mesi la situazione è solo peggiorata”.

Valuta questo articolo