Reggio Calabria, buca killer in via Abate S. Elia: residenti esasperati. Una lettrice scrive a StrettoWeb: “Situazione disastrosa, nessuno interviene” [FOTO]

12 Gennaio 2020 12:03

Reggio Calabria, enorme voragine in via Abate S. Elia: residenti esasperati

Riceviamo ancora una segnalazione in merito alla situazione di degrado e pericolo in cui versa la via Abate S. Elia a Reggio Calabria. Un’altra lettrice ci segnala la situazione disastrosa in cui versa la zona, dove ormai da mesi sussiste una copiosa perdita d’acqua che ha letteralmente frantumato l’asfalto. Al momento nessuno è intervenuto per mettere in sicurezza la zona. Ecco cosa scrive la nostra lettrice:

“Scrivo per segnalare la situazione disastrosa in cui si trova la via Abate S.Elia, dove ormai da mesi sussiste una copiosa perdita di acqua che ha determinato un completo dissesto della strada che a causa dei “crateri”che si sono formati è diventata pericolosissima , soprattutto per i pedoni e i motocicli. Vi prego di richiedere un intervento urgente”.

Lettera firmata

