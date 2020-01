1 Gennaio 2020 09:45

Botti di Capodanno, 48 feriti a Napoli e provincia: nessuno in gravi condizioni, coinvolti anche tre minorenni

Sono 48 i feriti la Notte di San Silvestro a Napoli e provincia per via dei botti di Capodanno. Lo fanno sapere fonti della Questura: nessuno è in gravi condizioni, sono coinvolti anche tre minorenni.

