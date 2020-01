Bisceglie-Reggina, Toscano in conferenza stampa: “mi aspetto la reazione della squadra, contro la Cavese solo un aspetto mentale”

18 Gennaio 2020 12:12

La Reggina torna in campo dopo la sconfitta contro la Cavese, le indicazioni di Toscano in conferenza in vista del Bisceglie

Obiettivo riscatto. La Reggina torna in campo dopo la prima sconfitta in campionato ad opera della Cavese, adesso il club amaranto è pronto per un’altra trasferta, quella contro il Bisceglie. La squadra di Mimmo Toscano ha intenzione di riprendere la corsa verso la promozione, ecco le interessanti indicazioni dell’allenatore amaranto in conferenza stampa: “non è cambiato niente dopo la sconfitta, l’approccio è stato lo stesso, abbiamo fatto l’analisi sulla partita contro la Cavese, i calciatori hanno dimostrato ancora una volta grande umiltà. Gli episodi determinano le gare, magari non ci abbiamo messo il cento per cento, la Cavese ha portato gli episodi dalla sua parte, i calciatori sono tornati a testa alta, la squadra è cresciuta in modo esponenziale. Io non accetto le sconfitte ma questo gruppo si è sempre impegnato molto per questo abbiamo fatto un’analisi approfondita. Gli avversari sono diversi non solo dal punto di vista della rosa ma anche fisico e mentale, bisogna mettere in campo le qualità che si sono viste fino al momento. Non è scontata la reazione contro il Bisceglie, lo devi dimostrare, dal punto di vista fisico non ho visto il calo, secondo me è stato un aspetto mentale. Possiamo contare su tanti calciatori, devo riuscire a coinvolgerli tutti nello stesso modo. I nuovi stanno bene dal punto di vista fisico, stanno crescendo, sono a disposizione. Il Bisceglie è cresciuto, ha fatto una buona partita a Catanzaro, ha recuperato Ebagua ma l’avversario mi interessa poco, mi aspetto la reazione della mia squadra. La crescita della squadra passa da queste partite che sono considerate sulla carta ‘facili’. Doumbia e Marchi non sono a disposizione, Garufo sì”.

