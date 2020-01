Reggina grandi emozioni: il VIDEO del rigore di Denis ripreso dagli spalti

19 Gennaio 2020 21:06

Vittoria in extremis per la Reggina sul campo del Bisceglie. Decide tutto un rigore di Denis. Il video del penalty trasformato dall’argentino

La Reggina vince a Bisceglie grazie ad un rigore di Denis al fotofinish. Una partita sporca, giocata su un terreno pessimo. Ma l’importante è aver portato a casa i tre punti che consentono agli amaranto di mantenere le 9 lunghezze di vantaggio sulla coppia Bari-Ternana. Entusiasmo alle stelle per una vittoria arrivata non solo in rimonta (vantaggio dei padroni di casa con Ebagua e pari di Loiacono) ma anche in zona Cesarini. Anzi all’ultimo respiro. Ancora una volta l’esperto attaccante argentino si è dimostrato glaciale dagli undici metri nel prendersi la responsabilità e battere il portiere avversario. Altri tre punti che portano la squadra di Toscano a quota 52 e rilanciano la Reggina in vista delle prossime due sfide intere contro Virtus Francavilla e Bari. In basso il VIDEO del rigore di Denis, ripreso dagli spalti dal tifoso Vincenzo Martino.

Bisceglie-Reggina, il rigore di Denis dal settore ospite [VIDEO]

