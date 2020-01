Bisceglie-Reggina, la probabile formazione amaranto: prevista qualche novità

18 Gennaio 2020 14:30

Bisceglie-Reggina, la probabile formazione amaranto: il tecnico Toscano potrebbe pensare a qualche novità in vista della 22ª giornata di campionato

Una sconfitta contro la Cavese da dimenticare al più presto. E serve una vittoria. La Reggina sta preparando da giorni la trasferta di Bisceglie e il tecnico Toscano deve cercare di risolvere gli ultimi dubbi di formazione. Il Bari e la Ternana al secondo posto hanno accorciato a nove punti il distacco, la squadra amaranto intende mantenere questo divario prima di arrivare agli scontri diretti. Dalla conferenza stampa l’allenatore calabrese ha svelato poche informazioni sulla formazione, ma ha lasciato intendere che potranno esserci delle novità.

I dubbi di Toscano – In difesa la squalifica di Bertoncini rende necessaria la presenza di Blondett. Altro dubbio riguarda le fasce: Garufo è disponibile dopo l’infortunio, ma è da valutare la sua presenza. Rolando parte favorito nel ruolo di terzino destro. Dalla parte opposta il prescelto al posto da titolare è il neo acquisto Liotti. A centrocampo capitan De Rose e Bianchi dovrebbero essere intoccabili, anche se Nielsen e Sounas scalpitano per giocare dal 1′. In attacco sicuro Corazza, mentre per Denis e Reginaldo sarà solita staffetta.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, De Rose, Bianchi, Liotti; Bellomo; Denis, Corazza. All.: Domenico Toscano.

