Bisceglie-Reggina, in pessimo stato il terreno di gioco del Ventura [FOTO]

19 Gennaio 2020 14:14

Bisceglie-Reggina, la denuncia arriva dal profilo Instagram di German Denis: il terreno di gioco dello stadio Ventura è in pessime condizioni

A pochi minuti dall’inizio di Bisceglie-Reggina, la notizia che giunge dal “Gustavo Ventura” è davvero preoccupante. L’attaccante amaranto German Denis ha pubblicato una storia su Instagram in cui denuncia le pessime condizioni del terreno di gioco su cui tra poco la formazione di mister Toscano dovrà giocare. Una situazione davvero incredibile per uno stadio di Serie C, che oltre a penalizzare la squadra più tecnica, mette a serio repentaglio l’incolumità fisica dei calciatori. Di seguito la foto pubblicata nel corso del warm up prima del match.

