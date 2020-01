Bisceglie-Reggina live, le formazioni ufficiali: sorpresa in attacco

19 Gennaio 2020 14:25

Bisceglie-Reggina live, si gioca il match della 22ª giornata del campionato di Serie C Girone C: formazioni ufficiali, risultato, cronaca e partita in diretta

Bisceglie-Reggina live – Sono già aperte le porte dello stadio “Gustavo Ventura”, si gioca Bisceglie-Reggina. E’ un test importante per la squadra amaranto, che è in cerca di riscatto dopo aver incassato sabato scorso la prima sconfitta stagionale. L’allenatore Domenico Toscano si aspetta dai suoi uomini una reazione, è questa la prova di maturità per una compagine che mira alla promozione diretta in serie cadetta. La compagine di mister Gianfranco Mancini invece è in piena zona play out, ha ottenuto solo due vittorie in stagione, l’ultima delle quali nel lontano settembre. I pugliesi sono in una situazione disperata, vorranno fare bella figura contro la capolista di fronte ai propri tifosi. Sarà una partita divertente, segui la diretta su StrettoWeb.

Bisceglie-Reggina, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali del match Bisceglie-Reggina:

Bisceglie (3-4-3): Borghetti; Turi, Hristov, Diallo; Mastrippolito, Rafetraniana, Zibert, Armeno; Romani, Ebafua, Gatto. A disposizione: Casadei, Tarantino, Dellino, Montero, Camporeale, Abonckelet, Longo, Karkalis, Murolo, Ferrante, Tessadri. Allenatore: Mancini.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Liotti; Sounas; Corazza, Sarao. A disposizione: Farroni, Bresciani, Gasparetto, Rolando, Rubin, De Francesco, Nielsen, Paolucci, Rivas, Bellomo, Denis, Reginaldo. Allenatore: Toscano.

Valuta questo articolo