Bisceglie-Reggina 1-2, vittoria al fotofinish: Denis suona la carica a tempo scaduto, continua il sogno amaranto

19 Gennaio 2020 17:05

Bisceglie-Reggina live, si gioca il match della 22ª giornata del campionato di Serie C Girone C: formazioni ufficiali, risultato, cronaca e partita in diretta

Bisceglie-Reggina – Che sofferenza, ma quanto è bello vincere così. Con una rete su calcio di rigore, la Reggina esce vittoriosa dal pessimo terreno di gioco di Bisceglie e riprende così la propria marcia. Un colpo di testa di Loiacono ha riaperto la gara dopo l’iniziale vantaggio di Ebagua. Poi ci pensa ancora una volta Denis a segnare il gol decisivo e far esplodere il settore ospiti. La formazione calabrese resta così a nove punti di vantaggio sulle inseguitrici Bari e Ternana.

rivivi la diretta su StrettoWeb.

E’ finitaaa!!! E’ finita! La Reggina espugna il campo del Bisceglie e trova la vittoria con un rigore realizzato a tempo scaduto. Sono tre punti fondamentali in termini di classifica.

97′ GOOOOOOOOOOLLLLLL GERMAN DENISSSSSSS. ANCORA IL TANQUE!!!! SPIAZZATO IL PORTIERE, VINCE LA REGGINA COSI’. E’ 1-2 ALL’ULTIMO RESPIRO.

95′ UN ALTRO CALCIO DI RIGORE!!! ANCORA UN FALLO DI MANO IN AREA DEL BISCEGLIE. QUESTA VOLTA SARA’ DENIS A CALCIARE. ESPULSO ANCHE DIALLO PER PROTESTE.

90′ Siamo entrati nel recupero, ancora pericoloso Denis. Bravo e attento il portiere.

87′ CAMBIA IL RISULTATO! E’ PAREGGIO DI LOIACONOOOO. E’ 1-1 al Ventura adesso. Il difensore spinge in rete di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Assalto finale adesso in cerca della vittoria increibile.

85′ Che brivido! Il pareggio non arriva per pochi centimetri! Denis ci prova con una spaccata al volo, sfiora il palo.

83′ La Reggina è tutta rivolta in avanti, non riesce però a concludere con facilità. Servirà un miracolo negli ultimi minuti per riuscire a strappare almeno un punto da questa gara.

80′ Ultimo avvicendamento per Toscano: Bellomo è la carta per tentare il pareggio, fuori Liotti.

70′ Altra traversa per la Reggina, ma questa volta a gioco fermo. Borghetto è ostacolato nell’uscita in presa alta, Denis però non è riuscito a spingerla in rete a porta vuota.

66′ Ammonito Denis, il braccio largo è punito dall’arbitro con il giallo.

64′ Traversa di Corazza su calcio di rigore. Che chance sprecata per la Reggina!!! Il tiro spiazza il portiere ma si infrange potentemente sul legno trasversale. Si resta così 1-0.

63′ CALCIO DI RIGORE PER LA REGGINA: colpo di mano in area di un difensore, irremovibile sulla sua decisione l’arbitro.

61′ Blondett di testa si rende pericoloso. Para Borghetto con un tuffo plastico. Adesso sale il pressing degli ospiti.

58′ Doppio cambio tra le fila amaranto: Denis e Nielsen rilevano Sarao e De Rose.

57′ Scontro testa contro testa fra Blondett ed Ebagua: nulla di grave.

52′ Gara bloccata, il terreno di gioco non permette di giocare palla a terra. Si prova a gettare la palla in avanti, la difesa si chiude bene.

46′ Inizia il secondo tempo. Reggina alla battuta, serve un gol nei primi minuti per risollevare le sorti del match.

Cambio immediato per Toscano: resta negli spogliatoi l’evanescente Bianchi, entra al suo posto Reginaldo.

45′ Termina la prima frazione di gioco, dopo un minuto extratime. Le squadre vanno negli spogliatoi col risultato di 1-0 per i padroni di casa.

43′ Uscita a vuoto di Borghetto, la difesa si rifugia in angolo. Per poco Corazza non ne approfitta…

42′ Mischia in area per un calcio d’angolo a favore della compagine calabrese: Loiacono in anticipo sul primo palo prova il destro, ma non centra lo specchio.

36′ Timide proteste in area nerazzurra, la Reggina reclama un calcio di rigore per fallo su Sounas. L’arbitro non è dello stesso avviso.

28′ Liotti ci prova su punizione molto defilata. Blocca in due tempi il portiere avversario.

22′ Cambio obbligato tra le fila amaranto. Rolando prende il posto di Garufo, costretto ad uscire per un problema fisico.

18′ Timida reazione degli amaranto. La conclusione di Corazza finisce ancora tra le braccia dell’estremo difensore.

15′ La rete era nell’aria, 1-o per il Bisceglie. Giulio Ebagua trova l’angolo giusto e batte Guarna. Il tiro è ben indirizzato, seppur non particolarmente potente si insacca nell’angolo alla sinistra del portiere.

11′ Soffre in questo momento la compagine ospite. L’esterno Romani ha una doppia occasione: la prima ribattuta dalla difesa, la seconda alta sulla traversa.

7′ Clamorosa occasione per il Bisceglie!!! Il cross di Armeno è perfetto sulla testa di Ebagua. Il centravanti pugliese colpisce il palo a Guarna battuto. Che rischio…

4′ Prima conclusione in porta del match. Corazza prova il sinistro, ma il tiro è debole. Facile per Borghetto.

1′ Inizia la sfida: il Bisceglie muove il primo pallone. Reggina in completo bianco da trasferta.

Le squadre sono in campo, manca pochissimo all’inizio del match. Si fanno sentire i tifosi reggini presenti allo stadio. In circa 15o sono accorsi da Reggio Calabria per sostenere la loro squadra.

Bisceglie-Reggina, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali del match Bisceglie-Reggina:

Bisceglie (3-4-3): Borghetto; Turi, Hristov, Diallo; Mastrippolito, Rafetraniana, Zibert, Armeno; Romani, Ebafua, Gatto. A disposizione: Casadei, Tarantino, Dellino, Montero, Camporeale, Abonckelet, Longo, Karkalis, Murolo, Ferrante, Tessadri. Allenatore: Mancini.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Liotti; Sounas; Corazza, Sarao. A disposizione: Farroni, Bresciani, Gasparetto, Rolando, Rubin, De Francesco, Nielsen, Paolucci, Rivas, Bellomo, Denis, Reginaldo. Allenatore: Toscano.

Valuta questo articolo