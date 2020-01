Bisceglie-Reggina, i convocati di mister Toscano: ci sono i tre nuovi, assenti Mastour e Salandria

18 Gennaio 2020 14:23

Bisceglie-Reggina, la squadra di Toscano chiamata alla reazione, i convocati per la sfida di campionato

La Reggina è reduce dalla sconfitta in campionato contro la Cavese, primo ko stagionale per gli uomini di Mimmo Toscano. Adesso un’altra trasferta per gli amaranto chiamati dalla sfida contro il Bisceglie, avversario inferiore dal punto di vista tecnico ma che non va comunque sottovalutato. La Reggina dovrà fare i conti con l’assenza del difensore Bertoncini, il centrale out per squalifica, al suo posto dentro Blondett. Ancora incertezza sull’11 da schierare domenica, Toscano ha l’imbarazzo della scelta considerando anche gli ultimi arrivati, non sono da escludere sorprese con qualche dubbio a centrocampo (potrebbe giocare dal primo minuto Liotti), più la solita staffetta Reginaldo-Denis, con Corazza intenzionato a tornare al gol. Presenti i tre nuovi acquisti Liotti, Nielsen e Sarao, assente lo squalificato Bertoncini, non ci sono gli infortunati Marchi e Doumbia, così come Salandria. Non c’è Mastour. Recuperato De Francesco. Ecco la lista dei convocati per la sfida contro il Bisceglie.

Portieri: Farroni, Geria, Guarna.

Difensori: Blondett, Gasparetto, Loiacono, Rossi.

Centrocampisti: Bresciani, Garufo, Liotti, Rolando, Rubin, Bianchi, De Francesco, De Rose, Nielsen, Paolucci, Sounas, Rivas, Bellomo.

Attaccanti: Corazza, Denis, Reginaldo, Sarao.

