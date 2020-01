Bisceglie-Reggina, bufera social: “Campionato falsato, rubate sempre. Rigori a go go” [GALLERY]

19 Gennaio 2020 19:07

Eccola, puntuale, la lunga sfilza di messaggi (contro la Reggina) che gridano allo scandalo: la FOTOGALLERY

La Reggina torna a vincere e a dar fastidio. Altra vittoria in pieno recupero e arrivata grazie a un rigore. E’ questo che i tifosi avversari stanno contestando alla squadra amaranto sui social network. Bacheche di pagine e gruppi tempestate di messaggi contro gli amaranto sia per il minuto in cui è arrivato il successo sia per l’episodio, un secondo calcio di rigore concesso in circa mezz’ora.

A scanso di equivoci, innanzitutto, occorre precisare che i minuti di extra time concessi erano stati 5 e che il penalty è stato assegnato al 94′. Realizzato, poi, al 98′, per alcune perdite di tempo legate al ritardo nell’uscita dal campo da parte di Diallo, espulso nella circostanza. Per quanto concerne i falli da rigore, sembrano esserci entrambi. Magari l’ausilio delle immagini ci potrà aiutare meglio.

Intanto, come detto, i tifosi avversari si sfogano. In alto la FOTOGALLERY con i post più forti. Alcuni, addirittura, gridano allo scandalo e al campionato falsato.

