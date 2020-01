Bisceglie-Reggina 1-2, le pagelle di StrettoWeb: Denis-Reginaldo, ancora loro!

19 Gennaio 2020 17:13

Bisceglie-Reggina, le pagelle di StrettoWeb – Gli amaranto vincono al fotofinish in terra pugliese grazie a Loiacono e Denis

Bisceglie-Reggina, le pagelle di StrettoWeb – Altra vittoria nel finale, altra vittoria vietata ai deboli di cuore. La Reggina espugna Bisceglie nel finale in una partita molto simile a quella di Lentini. Qui la variante terreno di gioco fa il suo corso, ma il successo è arrivato ancora una volta con l’esperienza e coi campioni. German Denis si dimostra di nuovo il pilastro di questa compagine prendendosi la responsabilità di battere un rigore che scotta e di metterlo in rete. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

REGGINA

Guarna 6 – Il pallone gli rimbalza davanti e il terreno di gioco non aiuta, ma forse qualche responsabilità sul gol ce l’ha.

Loiacono 7 – La stoccata della salvezza! Colpo di testa vitale!

Blondett 6.5 – Disattento nei primi minuti, quelli in cui il Bisceglie si rende più pericoloso. Ma l’assist di testa a Loiacono per il pari è il suo, pieno merito.

Rossi 6 – Non sbaglia ma non eccelle. Sufficiente.

Garufo 5.5 – Gioca nel momento in cui il Bisceglie attacca di più, all’inizio. Sfortunato per l’infortunio, speriamo non sia nulla di grave.

Bianchi 5 – Il motore del centrocampo amaranto è in difficoltà da qualche partita. Oggi, purtroppo, si ripete…

De Rose 5 – Soffre tantissimo in mezzo al campo e paga le condizioni del terreno di gioco. De Rose si è perso, qualcuno vada a riprenderlo.

Liotti 5 – La Reggina lo ha preso ma forse ancora non è arrivato. Boh.

Sounas 6.5 – E’ tra i pochi a provare a stoppare il pallone a metterlo a terra, ma quella di oggi non era una partita di calcio… Dai suoi piedi arriva il gol del pari e si accende proprio nel momento in cui entrano… i suoi.

Corazza 5 – Il momento attuale della Reggina rispecchia quello del suo capocannoniere: non gira niente per il verso giusto. Il rigore non era neanche stato tirato male… Joker tornerà al gol!

Sarao 4.5 – Il terreno di gioco impone di provare a giocare per via aeree, il suo impiego dal primo minuto serviva a questo. Peccato che non ne azzecchi una…

22′ Rolando 6 – Fino al pari non si vede granché, ma nel finale c’è anche il suo apporto sulla vittoria.

46′ Reginaldo 7 – Dal suo ingresso la Reggina alza i giri del motore. Pieno merito.

58′ Denis 8 – Entra e cambia il match, ancora una volta. E ancora una volta si incarica di battere un rigore che scotta in pieno recupero. CAMPIONE!

58′ Nielsen 6.5 – Entra nel momento migliore della Reggina, esordio positivo.

81′- Bellomo 6.5 – Anche il suo ingresso si rivela fondamentale.

