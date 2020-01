Bimba nasce prematura ai Riuniti di Reggio Calabria: pesava appena 400 grammi ed era in grave pericolo ma è stata salvata all’Ospedale di Cosenza [DETTAGLI]

17 Gennaio 2020 17:57

Tre liete notizie dall’Unita’ operativa complessa di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale dell’Annunziata di Cosenza

“Si apre con tre liete notizie il nuovo anno, all’Unita’ operativa complessa di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale dell’Annunziata“. E’ quanto si legge in una nota della direzione dell’ospedale cosentino. “E’ stata dimessa – prosegue la nota – la bimba nata prematura nell’ospedale di Reggio Calabria e trasferita nel nosocomio bruzio con grave sindrome da distress respiratorio e da perforazione intestinale. La bimba, che alla nascita, alla 25ma settimana, pesava solo 400 grammi, e’ stata sottoposta immediatamente ad un intervento di alta specializzazione chirurgica, effettuato dal dott. Fawzi Shweiki, direttore facente funzioni dell’unita’ di Chirurgia Pediatrica. Superata la difficile fase post-operatoria e dopo una lunga permanenza in Terapia intensiva neonatale, dopo circa 5 mesi di degenza e’ stata dimessa con grande soddisfazione dei genitori che hanno avuto la forza e la volonta’ di resistere ad un difficile periodo di sofferenze e preoccupazioni. In questi primi giorni del nuovo anno si sono anche concluse due gravidanze ‘a rischio’, seguite nell’Unita’ di Ostetricia e Ginecologia, per le quali era stata fatta una importante e complessa diagnosi prenatale di malformazioni gastro-intestinali. Il Team multidisciplinare dell’area Materno-infantile dedicato alla gestione delle gravidanze a rischio (Gianfranco Scarpelli per la Neonatologia, Michele Morelli per l’Ostetricia e Ginecologia e Fawzi Shweiki per la Chirurgia pediatrica) e’ riuscito a convincere i genitori della possibilita’ per i neonati di essere trattati nell’Azienda ospedaliera di Cosenza senza necessita’ di migrazione sanitaria in altre regioni. E i risultati positivi non si sono fatti attendere. I neonati trattati chirurgicamente dopo il parto stanno bene e sono stati dimessi“. Particolare soddisfazione e’ stata espressa da Gianfranco Scarpelli, direttore del Dipartimento Materno-Infantile e dell’Unita’ di Neonatologia e TIN dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, per i risultati raggiunti nell’ambito del Dipartimento Materno-Infantile in termini di prestazioni sanitarie offerte e risoluzione di gravi problematiche neonatali. “I risultati – e’ scritto nella nota – sono stati ottenuti grazie ad un importante lavoro sinergico di equipe, svolto in stretta collaborazione tra le Unita’ Operative di Neonatologia, di Chirurgia Pediatrica, di Ostetricia e Ginecologia. A Cosenza vengono ricoverati molti neonati provenienti dai punti nascita di tutta la Regione con gravi patologie mediche e chirurgiche, riuscendo a trovare una risposta di qualita’ e con esiti estremamente positivi”. “Finalmente – ha sottolineato Scarpelli – si sta creando una rete assistenziale neonatale regionale che vede i vari Punti nascita integrati tra di loro e con la possibilita’ di utilizzare il Dipartimento Materno-Infantile e la TIN di Cosenza come Centro di riferimento regionale per particolari e specifiche problematiche cliniche senza ulteriori spese aggiuntive”. Grande soddisfazione, conclude la nota, e’ stata espressa dalla Direzione generale per l’elevata qualita’ delle prestazioni offerte dalle Unita’ Operative del Dipartimento Materno-Infantile “a conferma che anche in Calabria ci sono medici in grado di dare risposte di eccellenza a problematiche medico-assistenziali di particolare complessita’ e rigore clinico“.

Valuta questo articolo