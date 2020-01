Biglietti Reggina-Bari, numeri incredibili: già vicino il record stagionale

23 Gennaio 2020 19:54

Biglietti Reggina-Bari, gli ultimi aggiornamenti in vista della partita di domenica, pubblico delle grandi occasioni

BIGLIETTI REGGINA-BARI – Obiettivo riscatto. La Reggina non sta di certo attraversando un buon momento di forma, le ultime vittorie sono arrivate nei minuti finali mentre la squadra di Mimmo Toscano ha dovuto fare i conti con due sconfitte, la prima in trasferta contro la Cavese e quella di ieri contro il Francavilla, primo passo falso davanti al pubblico amico. Il presidente Luca Gallo ha annunciato il silenzio stampa e ha mandato la squadra in ritiro, l’unico a parlare è stato proprio il numero uno amaranto. La squadra adesso si sta preparando per il big match contro il Bari, partita che vale già una stagione, la Reggina ha bisogno della reazione per non entrare sempre più in crisi. Con il Bari andrà in scena anche il gemellaggio che va avanti da molti anni, previsto il pubblico delle grande occasioni. Nel dettaglio si può ampiamente superare il record stagionale, sono infatti già più di 11.000 i bliglietti staccati, la Curva Sud è quasi sold-out, verso il tutto esaurito anche Tribuna Est e Ovest. In Gradinata presenti diversi tifosi del Bari, il settore ospite è andato infatti sold-out già dopo poche ore.

