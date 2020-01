23 Gennaio 2020 21:12

“Conosco Jole da 26 anni e non me l’ha mai data”, Santelli: “da Berlusconi battuta simpatica, ho riso di gusto. Lui è unico, ha sempre creduto in me”

“Berlusconi ha fatto una battuta, simpatica. E ad una battuta rido, e di gusto”. Queste le parole di Jole Santelli che commenta all’Adnkronos le parole di Silvio Berlusconi (“la conosco da 26 anni e non me l’ha mai data”). “Berlusconi è unico, io gli voglio bene davvero. Ha sempre creduto in me”, afferma la candidata del centrodestra alla presidenza della regione Calabria.

