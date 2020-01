Elezioni Regionali, Berlusconi a Lamezia Terme: “con Santelli presidente, la Calabria rinascerà. Nel Centro/Destra solo Forza Italia è continuatore della tradizione liberale cristiana e garantista”

23 Gennaio 2020 19:24

Elezioni Regionali, Berlusconi a Lamezia Terme: “vincendo in Calabria avremo preso tutte le regioni del Mezzogiorno. Prenderemo anche la Campania. E senza la rinascita del Mezzogiorno l’Italia non va lontano”

Dopo la tappa di Tropea, Silvio Berlusconi ha chiuso il suo tour in Calabria in una conferenza stampa a Lamezia Terme. Aprendo l’incontro, il leader di Forza Italia ripete ed insiste: “Santelli è una donna con tanti difetti, pensate che in 26 anni non me l’ha mai data. E adesso era perfetto, perché non avendo voce non poteva neanche andare a raccontarlo”. Poi inizia a parlare delle imminenti regionali: “Io sono felice che Jole sia la futura governatrice della Calabria, è una donna capace e sono sicuro farà bene, rilancerà questa bellissima terra, dal 27 gennaio ci sarà la rinascita”.

Regionali Calabria, Berlusconi: “nel Centro/Destra solo Forza Italia è continuatore della tradizione liberale cristiana e garantista”

“Nel Centro/Destra solo Forza Italia è continuatore della tradizione liberale cristiana e garantista. Gli altri partiti di centrodestra non hanno agganci con l’Occidente. Il nostro partito è fondamentale”. E’ quanto ha affermato Silvio Berlusconi a Lamezia Terme.

Regionali, Berlusconi: “vincendo in Calabria avremo preso tutte le regioni del Mezzogiorno”

“Vincendo in Calabria avremo preso tutte le regioni del Mezzogiorno. Prenderemo anche la Campania. E senza la rinascita del Mezzogiorno l’Italia non va lontano“. E’ quanto ha affermato Silvio Berlusconi a Lamezia Terme.

Regionali, Berlusconi in Calabria: “sconfiggeremo la ‘ndrangheta”

“Sono sicuro che ‘ndrangheta si può e si deve annientare”, è quanto ha affermato Silvio Berlusconi durante una conferenza stampa a Lamezia Terme.

Regionali, Berlusconi: “tornerò per festeggiare la vittoria”

Silvio Berlusconi promette di “tornare in Calabria per festeggiare la vittoria del Centro/Destra e di Jole Santelli, votate le nostre liste composte da gente che sa il fatto suo”.

