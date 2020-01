23 Gennaio 2020 18:49

Berlusconi insiste e a Lamezia ripete: “Santelli è una donna con tanti difetti, pensate che in 26 anni non me l’ha mai data. E adesso era perfetto, perché non avendo voce non poteva neanche andare a raccontarlo”

“Santelli è una donna con tanti difetti, pensate che in 26 anni non me l’ha mai data. E adesso era perfetto, perché non avendo voce non poteva neanche andare a raccontarlo”. Insiste Silvio Berlusconi dopo la battuta hot durante il comizio di Tropea. Si chiude così il tour elettorale in Calabria del leader di Forza Italia a sostegno di Jole Santelli, candidata presidente del Centro/Destra.

