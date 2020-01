Elezioni Regionali, Berlusconi: “in Calabria Forza Italia ha doppiato la Lega”

29 Gennaio 2020 09:45

“Fino ad oggi il Sud in Italia è stato umiliato da politiche clientelari o da elemosine assistenziali come il reddito di cittadinanza. Noi proponiamo la strada della crescita attraverso investimenti produttivi, infrastrutture, fiscalità di vantaggio e quindi posti di lavoro. Forza Italia è il partito del riscatto del Sud, ma non può essere assolutamente il partito del Sud o del Nord: siamo una importante forza politica nazionale e vogliamo tornare a vincere anche al Nord”. E’ quanto afferma Silvio Berlusconi al Corsera, sottolineando che “come dimostrato dal voto regionale in Calabria, la Lega è stata più che doppiata”. “In Campania ci prepariamo a bissare il successo della Calabria con un candidato di assoluto prestigio e valore come Stefano Caldoro, che è stato il migliore governatore nella storia della Regione. Ovviamente questa volta ci sarò: nelle scorse settimane risentivo dei postumi dolorosi di una banale caduta, ma ora è tutto superato”, conclude il leader di Forza Italia.

