Berlusconi: “in Calabria Forza Italia ha raggiunto il 27%, la Destra da sola non può vincere”

29 Gennaio 2020

Silvio Berlusconi sulle Elezioni Regionali

In Calabria Fi ha “piu’ che doppiato” i voti della Lega: “se si sommano le liste in cui si e’ divisa Forza Italia in Calabria siamo oltre il 27%. Direi che FI e’ il partito del riscatto del Sud, ma non puo’ essere assolutamente il partito del Sud o del Nord: siamo una importante forza politica nazionale“. Cosi’ Silvio Berlusconi in un’intervista al Corriere della Sera. Sul risultato in Emilia-Romagna, ammette il leader di Fi, “dobbiamo fare una riflessione. Il centrodestra non vince senza un centro liberale, cattolico, garantista e forte che solo noi possiamo far esistere. La destra, da sola, puo’ prendere molti voti, ma non puo’ vincere e tantomeno governare”. “In Emilia-Romagna – aggiunge – la violenta polarizzazione e la personalizzazione dello scontro politico probabilmente hanno scoraggiato gli elettori moderati”. Parlando della campagna elettorale, osserva: “Salvini ha un suo stile, che ovviamente non e’ il mio, e ha i suoi contenuti, che non sono uguali ai nostri, altrimenti saremmo lo stesso partito. Con lui e con Giorgia Meloni abbiamo un buon programma da realizzare insieme”. Parlando della legge elettorale, afferma che il proporzionale “consegnerebbe il Paese all’ingovernabilita’. Occorre che venga corretto con l’inserimento di una quota maggioritaria che consenta alla coalizione vincente di governare il Paese”. Non temete che Salvini voglia correre in solitaria alle Politiche? “Tutto si puo’ dire di Salvini ma non che abbia istinti suicidi”, risponde.

“In Campania ci prepariamo a bissare il successo della Calabria con un candidato di assoluto prestigio e valore come Stefano Caldoro, che è stato il migliore governatore nella storia della Regione. Ovviamente questa volta ci sarò: nelle scorse settimane risentivo dei postumi dolorosi di una banale caduta, ma ora è tutto superato“. Intervistato dal ‘Corsera’ Silvio Berlusconi manda un messaggio all’alleato Matteo Salvini, ribadendo che in Campania il candidato governatore sarà l’azzurro’ Stefano Caldoro come previsto dagli accordi fatti prima del voto regionale in Emilia Romagna e Calabria.

