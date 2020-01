28 Gennaio 2020 22:29

Elezioni Regionali, Berlusconi: “grande affermazione di Forza Italia in Calabria che rappresenta una svolta storica per quella regione e potenzialmente per tutto il Sud”

“La crisi irreversibile dei Cinquestelle è una delle evidenze di queste elezioni Regionali. L’altra è la grande affermazione di Forza Italia in Calabria che rappresenta una svolta storica per quella regione e potenzialmente per tutto il Sud”. Queste le parole del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, durante un’intervista al Tg5.

