Regionali: Berlusconi in Calabria per Jole Santelli, il 23 gennaio il leader di Forza Italia sarà a Tropea e Lamezia Terme

21 Gennaio 2020 14:18

Regionali, Silvio Berlusconi in Calabria il 23 gennaio: due tappe a Tropea e Lamezia Terme

Silvio Berlusconi sarà in Calabria in vista delle elezioni regionali per tirare la volata alla candidata presidente del Centro/Destra Jole Santelli. Il leader di Forza Italia è atteso giovedì 23 gennaio per due tappe a Tropea e Lamezia Terme.

