3 Gennaio 2020 11:58

Barcellona Pozzo di Gotto ricorda il giornalista Beppe Alfano

Il prossimo 8 Gennaio ricorre il 27° anniversario dell’uccisione del giornalista Beppe Alfano e l’Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto organizza, come ogni anno, una breve cerimonia commemorativa

che seguirà il seguente programma:

ore 10,30- Ritrovo delle autorita’ in Via Marconi, presso la stele dedicata al giornalista ucciso.

Seguirà saluto e deposizione della corona e momento di preghiera.

