Bari, Vivarini: “Contro la Reggina è una di quelle partite che mi piacciono tanto, anche se avrei preferito giocarla prima…”

24 Gennaio 2020 13:46

Il tecnico del Bari, Vincenzo Vivarini, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida del Granillo contro la Reggina

Tutto pronto. Più passa il tempo e più cresce l’attesa e l’ansia per una delle partite più importanti della stagione. La Reggina domenica riceve il Bari: prima contro seconda, 6 punti di distacco. A parlare del match, in conferenza stampa, è il tecnico dei biancorossi Vincenzo Vivarini. Queste le sue parole.

“Contro la Reggina è una di quelle partite che a me piacciono tanto. Poco da preparare sotto l’aspetto mentale perché gli stimoli arrivano da sé. A Reggio anche per un pari? Una città come Bari ha un solo obiettivo, sempre e non solo domenica: vincere. Dobbiamo andare a fare la nostra partita con la nostra qualità, serenità e cattiveria. E’ importante capire se riusciamo ad imporre il nostro gioco e incanalare la partita per come vogliamo”.

“La Reggina è una squadra forte fisicamente e tecnicamente, attrezzata benissimo, ben organizzata e con un gioco ben definito. Sarà una bellissima partita tra due squadre di alto livello, non da Lega Pro. Anche sugli spalti grande spettacolo tra i nostri che verranno a sostenerci e i tifosi di casa. A cosa dobbiamo stare attenti? Alla loro fase offensiva, con calciatori come Reginaldo, Denis e Corazza. Sono anche bravi ad incanalare la gara nella loro fase di sviluppo. Sicuramente cercheranno di aprire il gioco e giocare in ampiezza, noi abbiamo studiato molto la possibilità di non concedergliela. A centrocampo stringono molto i quinti e non vanno in inferiorità. Abbassano anche il trequartista, c’è da lavorare sotto tanti punti di vista. Se arriva nel momento giusto? E’ sempre il momento giusto, ma forse avrei preferito giocarla a fine girone d’andata, perché eravamo più oliati”.

