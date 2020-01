24 Gennaio 2020 14:38

La demolizione delle baracche serve per la nuova via Don Blasco. Alla cerimonia di avvio dei lavori ci sarà anche il sindaco di Messina

Ruspe pronte ad entrare in azione. Lunedì mattina, alle 11:30, prenderà il via la demolizione delle Case D’Arrigo, i cui inquilini da qualche settimana hanno già ottenuto un nuovo alloggio. La demolizione delle baracche serve per la nuova via Don Blasco. Alla cerimonia di avvio dei lavori ci saranno il sindaco di Messina, gli assessori Mondelli, Calafiore e Prevedi, oltre al presidente Scurria di Arisme e i dirigenti Martini e Monaco, responsabili dell’Autorità di gestione del Pon Metro.

