Baracche a Messina, addio alle Case D’Arrigo: inizia la demolizione

27 Gennaio 2020 10:19

Baracche a Messina: iniziano i lavori di demolizione delle Case d’Arrigo

Il Sindaco Cateno De Luca; il Vicesindaco Salvatore Mondello; gli Assessori, ai Fondi Europei, Carlotta Previti, e alle Politiche Sociali e della Casa, Alessandra Calafiore; e il Presidente di A.RIS.ME’ Marcello Scurria insieme al CdA; oggi, lunedì 27, alle ore 11.30, alla presenza di Giorgio Martini e di Riccardo Monaco dirigenti responsabili dell’Autorità di Gestione del PON Metro, presenzieranno l’inizio dei lavori per lo sbaraccamento dell’area di risanamento “Case D’Arrigo”. “Il processo di risanamento – ha dichiarato il Sindaco De Luca – rappresenta un punto imprescindibile del mio mandato politico: condurre la Città definitivamente fuori da questa emergenza e ridare dignità e possibilità a tante famiglie di intraprendere un vero processo di inclusione e di autodeterminazione garantendo il diritto di vivere in una abitazione sicura e dignitosa”. “La presenza dell’Agenzia di Coesione Territoriale – ha evidenziato l’Assessore Previti – riveste per questa Amministrazione una grande importanza a testimonianza che la sinergia tra il Comune di Messina e l’AdG è stata e continuerà ad essere un modello virtuoso di corretta spesa dei Fondi Strutturali orientati a risolvere problemi reali e concreti per lo sviluppo inclusivo di un territorio”.

