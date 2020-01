Bando ex Hotel Riviera di Messina, si fa avanti l’Iacp: presentata domanda per l’acquisto

20 Gennaio 2020 14:48

L’Iacp, per conto della Regione, ha inoltrato la manifestazione per l’acquisto della struttura di proprietà della Città Metropolitana di Messina. L’investimento, sui 20 milioni, prevede la realizzazioni di nuovi alloggi, parcheggi e il ripristino del ristorante “Galeone”

Per l’ex Hotel Riviera si fa avanti l’Iacp. L’Istituto Autonomo Case Popolari, per conto dell’Assessorato regionale Infrastrutture, ha inoltrato la manifestazione per l’acquisto della struttura di proprietà della Città Metropolitana di Messina. L’investimento complessivo, tra acquisto e riqualificazione si aggira a circa 20 milioni di euro, con un finanziamento destinato a realizzare parcheggi, appartenenti per giovani coppie, servizi per l’infanzia e ripristino del celebre ristorante “Galeone”.

De Luca: “dopo 30 anni ecco la soluzione”

“Dopo 30 anni di scempio abbiamo risolto anche questa vergogna con la nostra politica del fare– dichiara il sindaco De Luca- Abbiamo lavorato gomito a gomito con l’assessore Marco Falcone ed i vertici di Iacp, direttore generale Maria Grazia Giacobbe e commissario Leonardo Santoro, per impostare questa strategia”.

