Messina, bando per il servizio di comunicazione integrata: il Policlinico sospende la procedura di gara

16 Gennaio 2020 15:30

Il Policlinico di Messina, su richiesta di Assostampa, sospende il bando per il servizio triennale di comunicazione integrata

E’ stata sospesa la procedura di gara sul Mepa per l’affidamento del servizio triennale di comunicazione integrata dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Messina, rivolto agli utenti, agli stage holders e ai media (2020-2022).

Lo comunica a questa segreteria lo stesso direttore Giuseppe Laganga dopo la richiesta inoltrata stamattina dall’Associazione siciliana della Stampa sezione di Messina che ha ravvisato nelle procedure alcune evidenti criticità in contrasto con la legge 150/2000.

Assostampa ha chiesto di sospendere in autotutela la procedura del bando in corso, in attesa di un auspicabile incontro a breve, di chiarimento e confronto con il sindacato unitario dei giornalisti. L’istanza è stata subito accolta con grande spirito di collaborazione dal direttore Laganga in attesa di poter valutare insieme i termini dell’espletamento dei servizio.

