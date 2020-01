Sicilia, il boss Leoluca Bagarella prende a morsi un agente del carcere

17 Gennaio 2020 20:11

L’episodio è avvenuto nel carcere di Sassari, dove il boss siciliano è detenuto al carcere duro

Il boss di Cosa Nostra Leoluca Bagarella ieri avrebbe aggredito con un morso un agente del Gom della polizia penitenziaria nel carcere di Bancali, a Sassari.

L’aggressione- come riporta l’Ansa- è avvenuta Bagarella si stava recando, accampagnato, nella sala delle videoconferenza, da lì avrebbe dovuto assistere a distanza all’udienza del processo in corso davanti alla Corte d’Assise di Palermo sulla trattativa Stato-mafia. Il boss è stato subito bloccato e ricondotto in cella.

“Non ho notizie dirette del fatto che sarebbe accaduto ieri, riportato sulla stampa nazionale, ma sono certa – commenta Antonella Cuccureddu, legale di Bagarella – che se fosse accaduto nei termini riportati, non sia affatto da interpretare come una manifestazione di protesta contro il regime detentivo speciale cui è sottoposto da 25 anni, ma che derivi piuttosto da uno stato fisico gravemente compromesso che genera un malessere tale da condizionare le sue condotte”.

Valuta questo articolo