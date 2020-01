A Reggio Calabria la Befana Avis con Oreste Castagna di Rai YoYo: appuntamento al Teatro Metropolitano

4 Gennaio 2020 12:04

Regali e uno spettacolo teatrale per i figli dei donatori al cinema teatro Metropolitano di Reggio Calabria

Ancora allegria e sorrisi in occasione dell’incontro tra i bambini e le bambine dei nostri donatori e la dolce e generosa Befana dell’Avis, quest’anno accompagnata dall’attore Oreste Castagna, volto noto di Rai YoYo, che dedicherà ai bambini (nati tra l’1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2019) della famiglia Avis uno spettacolo teatrale interattivo al cinema Metropolitano di Reggio Calabria. Appuntamento alle ore 9 con “Fantasia, quando la realtà diventa fantastica“, il viaggio ai confini dell’immaginazione che l’attore, amico dei bambini, condurrà con Benedetta e Marcello Lo Iacono, coinvolgendo i figli e le figlie dei donatori e delle donatrici. In valigia l’essenziale: parole, carta, bolle di sapone e tanta, tanta fantasia. Sarà una mattinata di festa, divertimento e solidarietà, nel segno della donazione del sangue, al termine della quale, alla presenza del consigliere nazionale Mimmo Nisticò e del Consiglio direttivo dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria, avverrà la tradizionale consegna dei doni da parte della Befana Avis.

“Siamo particolarmente felici che le celebrazioni dei 65 anni dalla costituzione dell’Avis comunale di Reggio Calabria 1954-2019 culminino in questa festa per i piccini della famiglia Avis. Grazie alla partecipazione di Oreste Castagna, saremo in grado di offrire ai bambini e alle bambine dei nostri donatori un momento di festa e allegria realizzato proprio per loro. E’ il nostro modo di augurare un nuovo anno di amore e gioia e di ringraziarli per il contributo fondamentale che offrono con il loro dono alla missione dell’Avis di portare, ogni giorno dell’anno, luce e speranza nella vita di chi sta male“, ha sottolineato la presidente dell’Avis comunale reggina, Myriam Calipari.

