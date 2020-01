Automobilismo, la scuderia reggina “Piloti per Passione” chiude la stagione con 6 titoli

28 Gennaio 2020 13:43

Automobilismo, grande risultato per la scuderia “Piloti per Passione”: la stagione si è conclusa con la conquista di ben sei titoli

Si chiude con la conquista di sei titoli la stagione della scuderia reggina “Piloti per Passione”, presieduta dal dottor Pino Denisi. I successi dell’appena trascorso 2019 si aggiungono ai quattro ottenuti l’anno scorso. Sei titoli di Coppa Italia, 4ª zona ottenuti da Giuseppe Aricò, Vincenzo Tripodina, Vincenzo Suraci, Gaetano Rechichi, Antonino Branca ed Eugenio Catizone, che come detto si sommano ai due titoli nazionali di classe conquistati la scorsa stagione da Rocco Porcaro e Domenico Morabito ed i vari titoli di Coppa. “Due anni di grandi soddisfazioni – afferma Giuseppe Denisi – non solo per le vittorie dei nostri piloti, ma anche l’ottima riuscita delle manifestazione che abbiamo organizzato”.

Valuta questo articolo