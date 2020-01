Gli auguri di Musumeci a Jole Santelli: “Sicilia e Calabria unite per rivendicare infrastrutture e sviluppo”

27 Gennaio 2020 18:29

Gli auguri del governatore della Sicilia a Jole Santelli, prima donna presidente della Regione Calabria

Per Jole Santelli, nuovo governatore della Calabria candidata del centrodestra e prima donna presidente della Regione calabra, arrivano gli auguri Nello Musumeci. Il governatore della Sicilia e leader di Diventerà Bellissima si è congratulato con lei auspicando l’avvio di una strategia comune sui temi del sud, tra Sicilia e Calabria. Ecco cosa ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana: “Auguri di buon lavoro a Jole Santelli, neo presidente della Calabria, per la netta affermazione di ieri. Spero potremo vederci presto per iniziare a trovare una strategia comune per interloquire con il governo centrale sui temi del Sud, delle infrastrutture e del lavoro”.

