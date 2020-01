Assocastelli approda a Reggio per promuovere il patrimonio degli edifici storici e di pregio architettonico della Calabria

13 Gennaio 2020 18:32

Assocastelli approda nella città Metropolitana di Reggio per ufficializzare la nascita di Assocastelli Calabria

Sempre più a sud, dopo Puglia e Campania, Assocastelli approda nella città Metropolitana di Reggio Calabria per ufficializzare la nascita di Assocastelli Calabria. L’evento dal titolo “Il patrimonio degli edifici storici e di pregio architettonico della Calabria: nuovi scenari di sviluppo del territorio”, avrà luogo giovedì 16 gennaio alle ore 10,00, presso l’elegante sala del consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria in via Tommaso Campanella n.12. Dopo i saluti di benvenuto di Antonino Tramontana, Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria e Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, introdurrà i lavori il presidente nazionale di Assocastelli, Ivan Drogo Inglese, il quale illustrerà ai presenti la mission della rete Nazionale e, in questa occasione, ufficializzerà console e team di Assocastelli Calabria. All’evento, moderato dalla giornalista Gabriella Lax, prenderanno parte diverse autorità e i membri della commissione MiBACT della stessa Camera di Commercio, nonché professionisti del settore e rappresentanti di organi istituzionali afferenti alle aree interessate alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio architettonico d’epoca e storico dell’intero territorio calabrese.

