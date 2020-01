Asp Messina: il Direttore Generale riceve una delegazione di lavoratori Asu

17 Gennaio 2020 10:32

Ampia disponibilità dell’ASP di Messina a collaborare con l’Assessorato Regionale alla Salute

Venerdì mattina presso la sede della Direzione Generale dell’ASP di Messina una delegazione di Lavoratori ASU è stata ricevuta dal Direttore Generale La Paglia alla presenza del Dirigente Amministrativo dott.ssa Rosaria Salimbene, per concertare insieme i passaggi burocratici tesi a favorire l’utilizzazione diretta degli stessi da parte dell’Azienda.

“Dopo avere incontrato ieri i rappresentanti legali delle Cooperative ho condiviso oggi con i lavoratori – dice il Direttore Paolo La Paglia – lo stato dell’arte delle procedure relative all’utilizzazione diretta; ho dato ampia disponibilità da parte dell’ASP di Messina a procedere di concerto con l’Assessorato Regionale alla Salute, che è l’organo tutorio regionale di riferimento per le Aziende Sanitarie, ai fini di rendere coerenti i percorsi di uscita dal precariato cui hanno diritto i Lavoratori, con la dotazione finanziaria dell’ASP e con la redigenda dotazione organica.”

L’ incontro si è concluso con la comune intesa di procedere congiuntamente, informando i lavoratori di ogni aspetto e dell’iter tecnico con l’Assessorato Regionale per la Salute.

