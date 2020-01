Armi e munizioni, arsenale rinvenuto in un terreno abbandonato in Calabria: scatta il sequestro [FOTO e DETTAGLI]

26 Gennaio 2020 12:03

Calabria, blitz dei Carabinieri nel territorio di Cessaniti: rinvenuto anche un motociclo rubato

Un piccola Santabarbara è stata ritrovata dai Carabinieri nel territorio di Cessaniti, in provincia di Vibo Valentia. I militari della Compagnia di Vibo e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria hanno rinvenuto, nella mattinata di sabato, occultato in un terreno abbandonato, nell’agro di Pannaconi (frazione di Cessaniti), un fucile sovrapposto ed uno semiautomatico nonché centinaia di cartucce.

In particolare, dalle risultanze investigative, il fucile sovrapposto è risultato rubato ad un pensionato briaticese con precedenti di polizia e trafugato circa 9 anni addietro.

Nel corso della stessa mattinata, nei pressi di una chiesa abbandonata e ubicata nella vicina località Madonna del buon cammino, i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto un motociclo privo di targa e risultato rubato ad un uomo di Pizzo lo scorso settembre. Naturalmente tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e sono state prontamente avviate le indagini. L’attività compiuta è la testimonianza tangibile dell’azione di controllo effettuata dai carabinieri su un territorio ad alta densità criminale.

