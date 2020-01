Dal liceo Classico di Reggio all’Università di Uppsala, Antonio Napoleone premiato per le ricerche immuno-oncologiche: “ma io vorrei tornare a lavorare in Calabria”

11 Gennaio 2020 13:12

Il giovane Antonio Napoleone è stato premiato in Svezia come ricercatore immuno-oncologico presso l’università di Uppsala. Orgoglio reggino per i successi scientifici di un ragazzo nato, cresciuto e formato in riva allo Stretto

Una notizia che riempe d’orgoglio un’intera città, l’intero stato italiano. Il giovane Antonio Napoleone, cittadino di Reggio Calabria, è stato premiato come ricercatore immuno-oncologico presso l’Università di Uppsala (famosa per le assegnazioni dei premi Nobel), situata a circa 20 km da Stoccolma, in Svezia. Il medico reggino studia da anni con interesse questo tipo di terapie, utili a produrre benefici duraturi nella lotta contro il tumore per pazienti che altrimenti avrebbero poche alternative di trattamento. Queste terapie costituiscono quindi una fondamentale innovazione e possono portare ad una rivoluzione nel trattamento di molte forme tumorali.

Si tratta di un prestigioso riconoscimento: intanto a livello personale, ma anche a livello nazionale, per una (anzi l’ennesima) eccellenza italiana che trova la giusta ricompensa oltre i confini. Si spera possa essere questo per il giovane il primo di tanti innumerevoli successi e che il rilevante premio possa spianargli la strada nel mondo del lavoro, nell’ambito che sin da bambino ha sempre vissuto con passione. L’occasione perfetta inoltre di tanti ospedali italiani di offrire un ruolo nel loro complesso al giovane connazionale, che ha dimostrato già il suo valore e all’estero in tanti invidierebbero.

Il protagonista della vicenda, raggiunto dai microfoni di StrettoWeb, ha spiegato come è nata la sua passione e qual è stato il percorso che lo ha condotto fino all’importante traguardo: “sono stato appassionato a questo ambito subito dopo il diploma conseguito al Liceo Classico Campanella – ha esordito Antonio Napoleone -. Nonostante gli studi classici ambivo a qualcosa di più moderno, volto alla tecnologia e alle scienze. Quindi mi sono iscritto alla facoltà di Biotecnologie mediche a Siena, laureandomi con lode sia alla triennale che alla magistrale. Poi ho iniziato subito a lavorare in Olanda, presso un’azienda farmaceutica, e successivamente in Svezia a Uppsala. L’aspetto positivo di questi paesi è che sanno dar spazio ai giovani, li lasciano mettere alla prova, proporre idee senza che nessuno venga a metterti i piedi in testa perché più esperto. Un esperimento può andar male, ma è anche sbagliando che si cresce”.

In Italia non è così facile dunque riuscire ad entrare nel mondo del lavoro e l’impegno spesso non produce il riconoscimento che in realtà merita: “è una verità triste da accettare. Dico comunque che il mio principale obiettivo è stato quello di andare all’estero per fare esperienza. Amo la mia città, quindi sogno un giorno di tornare con un bagaglio culturale maggiore e riuscire a sfruttarlo in qualche modo qui, specialmente al Sud e in Calabria. Spero si riesca ad investire più concretamente sui giovani in modo da poter attirare tutti coloro che vivono fuori e ambiscono di tornare in patria. Progetti per il futuro? Continuare a studiare e migliorare il più possibile nel mio ambito di ricerca e di lavoro. Spero il prima possibile di tornare a Reggio per aiutare la terra dove sono nato”.

Infine il dott. Antonio Napoleone chiude lanciando un messaggio ai giovani reggini che sognano e vivono con passione il loro lavoro: “il mio consiglio è quello di arrabbiarvi! Si, arrabbiarsi. In modo civile e pensare al cambiamento, a qualcosa che si possa muovere e non restare sempre statico e fermo. La nostra città ha tante problematiche, ma col tempo e la giusta motivazione può risorgere anche con l’aiuto di menti fresche. Quindi siate coraggiosi e arrabbiarsi quando le cose non vanno bene. E, perché no, sfruttare i propri amici e le conoscenze di chi ha vissuto fuori per creare nuovi business e proporre idee innovative”.

