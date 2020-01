Amianto killer: il Ministero stanzia i fondi, 107 milioni alla Sicilia e 43 alla Calabria per la rimozione [DETTAGLI]

15 Gennaio 2020 11:14

Il Ministero stanzia 385 milioni per la rimozione della fibra killer: fondi per Sicilia, Calabria, Puglia, Sardegna, Lazio e Lombardia

107 milioni in Sicilia, 74 in Puglia, 43 in Calabria, 35 in Sardegna, 14 e 16 milioni rispettivamente nel Lazio e Lombardia. Sono solo alcune delle somme stanziate dal Ministero dell’Ambiente, con un decreto che assegna alle regioni 385 milioni, per la progettazione dei lavori di rimozione dell’amianto da scuole e ospedali. “A 28 anni dalla normativa che mise al bando la fibra killer, il Ministero dell’Ambiente mette al centro la messa in sicurezza degli edifici pubblici e soprattutto la salute dei cittadini. 2.400 scuole e 250 nosocomi registrano, secondo l’Osservatorio Nazionale Amianto, presenza della fibra. Sono numeri impressionanti se moltiplichiamo il numero degli edifici per l’utenza che giornalmente lavora o frequenta questi istituti. Le Regioni non si lascino sfuggire questa opportunità. Ci sono state già troppe vittime per mano dell’amianto ed ora è arrivato il momento di fermare questo killer invisibile”- commenta la senatrice e membro della commissione ambiente al Senato M5S, Barbara Floridia.

Valuta questo articolo