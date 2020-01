Alto Adige, auto travolge un gruppo di turisti: 6 morti e 11 feriti

5 Gennaio 2020 10:02

Tragedia nella notte in Alto Adige: auto piomba su un gruppo di turisti, automobilista positivo all’alcoltest. 6 morti e 11 feriti

Tragedia stanotte a Lutago. Un’auto ha centrato in pieno un gruppo di turisti tedeschi e il bilancio è di 11 feriti e sei morti. Le vittime hanno tutte un’età compresa tra i 20 e i 25 anni e tra i feriti ci sono anche due altoatesini.

I ragazzi avevano trascorso la serata in un locale e verso le 1.15 erano appena scesi a Lutago da un pullman turistico per raggiungere a piedi l’albergo nel quale alloggiavano, quando il gruppo è stato centrato dall’automobile. Alla guida c’era un 28enne originario di Chienes, che sarebbe risultato positivo all’alcoltest. I feriti sono stati stati trasportati con le ambulanze negli ospedali di Brunico, Bressanone e Bolzano. Si è messo in volo anche l’elisoccorso dell’Aiut Alpin Dolomites, dotato di visori notturni, che ha portato una donna in gravi condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria. Prima dell’arrivo del 118 i Vigili del Fuoco hanno allestito un tendone per prestare le prime cure.

