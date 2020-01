Alitalia: Patuanelli, ‘strada stretta e in salita, 400 mln bastano per arrivare a fine procedura’ (3)

8 Gennaio 2020 18:35

(Adnkronos) – Il Commissario straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, precisa ancora Patuanelli, “non farà il piano industriale della newco almeno che non sia quella la decisione che sarà nelle valutazioni eventuali che faremo di costituire internamente la newco con capitale che può essere dello Stato o eventualmente interno alla società di oggi e a quel punto predisporre un piano industriale e andare sul mercato per la ricerca di un aumento capitale o cessione newco”.

Oggi, aggiunge il ministro, “mi aspetto dal commissario, in tempi molto rapidi, una modifica al programma di cessione e delle proposte che vorrà fare perché con i 400 milioni si deve arrivare al 31 maggio e al termine eventuale del closing. Questo ci aspettiamo dal Commissario”.

