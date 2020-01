Alessandro Preziosi racconta Van Gogh, successo di pubblico al Teatro di Messina [FOTO]

23 Gennaio 2020 12:18

Preziosi nei panni di Van Gogh nello spettacolo di Stefano Mannini “Van Gogh. L’odore assordante del bianco”, in scena al Teatro Vittorio Emanuele a Messina

Successo di pubblico ieri sera al Teatro Vittorio Emanuele di Messina per “Vincent Van Gogh, l’odore assordante del bianco”, lo spettacolo di Khora Teatro in coproduzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo e per la regia di Alessandro Maggi. Un thriller psicologico, il cui file rouge è sospeso tra il senso del reale e il suo esatto opposto, tra follia e normalità, verità e finzione.

L’attore Alessandro Preziosi diventa interprete della disperazione degli ultimi anni di vita di Van Gogh, imprigionato nel Saint Paul de Manson, un “castello bianco” in cui si consuma il dramma della stasi e dell’immobilità artistica del pittore olandese, tormentato dal senso di impotenza di fronte all’impeto d’arte e dall’assordante silenzio del vuoto e dell’assenza di colori. L’interpretazione di Preziosi lascia gli spettatori incollati alla poltrona e col fiato sospeso, grazie ad una narrazione e ai dialoghi che scavano nell’animo tormentato del pittore. Lo spettacolo andrà in scena anche stasera alle 21 e venerdì alle 17:30.

