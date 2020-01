Alberto Urso in concerto al Teatro Antico di Taormina

24 Gennaio 2020 18:08

Alberto Urso live con una grande orchestra al Teatro Antico di Taormina: una delle tre date evento in tutta Italia, insieme a Milano e Roma

Il tenore messinese vincitore dell’ultima edizione di “Amici” a febbraio a Sanremo in gara con l’inedito “Il sole ad est” e con “La voce del silenzio” in duetto con Ornella Vanoni esce con la nuova edizione dell’album “Il Sole ad Est” venerdì 7 febbraio e si prepara per l’esclusivo concerto al Teatro antico di Taormina del prossimo 24 luglio: una delle tre date evento in tutta Italia, insieme a Milano e Roma.

Ad accompagnare Alberto nel suo show live una grande orchestra. Il live di Urso compone la programmazione della prossima edizione di TAOmusica 2020, organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

“Alberto Urso – TOUR2020” è prodotto e organizzato da Friends&Partners. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita da venerdì 31 gennaio ore 11.00. Biglietti disponibili on line su ticketone.it e nei punti vendita da venerdì 31 gennaio ore 11.00.

Valuta questo articolo