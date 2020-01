Al Milan non basta Ibra,0-0 con la Samp

6 Gennaio 2020 20:56

Milano, 6 gen. (Adnkronos) – Al Milan di Stefano Pioli non basta il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, entrato nella ripresa, per trovare la vittoria. Per i rossoneri è solo 0-0 a San Siro con la Sampdoria di Claudio Ranieri. Dopo la brutta batosta di Bergamo incassata dal Milan prima della sosta natalizia per il match inaugurale del 2020 si sperava in un finale diverso in casa rossonera. La squadra di Pioli nel primo tempo va vicino al vantaggio in più di una occasione in particolare con Suso e con un tiro-cross di Theo Hernandez dalla sinistra con la palla che termina sulla parte alta della traversa. Al 47′ Sampdoria in gol con Jankto, ma il guardalinee alza la bandierina al termine dell’azione segnalando il fuorigioco di Gabbiadini in precedenza. Pioli manda a scaldare Ibrahimovic e San Siro accoglie la decisione con un boato.

Ad inizio ripresa è la Samp ad andare vicino al vantaggio: Gabbiadini favorito da un rimpallo si invola verso la porta di Donnarumma inseguito da Theo Hernandez. Il blucerchiato entra in area e calcia addosso al portiere rossonero in uscita, la palla si impenna e Theo Hernandez la spazza via sulla linea di porta. Al 55′ dopo 2794 giorni Zlatan Ibrahimovic torna a giocare in Serie A, gli fa posto Piatek. La Samp è più viva che ma e al 57′ Linetty, servito in area, cerca il pallonetto ai danni di Donnarumma che resta in piedi e respinge il tiro. Sulla ribattuta Vieira calcia di potenza trovando il salvataggio di Calabria. Sulla ripartenza rossonera Ibra prova a smarcare sulla sinistra Leao che viene anticipato da Colley.

Poi Calabria sbaglia il passaggio per Donnarumma, sul pallone si avventa Gabbiadini che salta il portiere rossonero in uscita e a porta vuota calcia alto di potenza. Al 62′ punizione dalla trequarti di destra per il Milan. Calhanoglu crossa in area, Ibrahimovic di testa trova la parata centrale di Audero. I rossoneri aumentano i ritmi per arrivare al vantaggio e al 76′ bell’azione innescata da Ibrahimovic e sprecata nel finale da Suso che calcia altissimo da posizione defilata.

