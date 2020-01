Agrigento: bufera su brochure turistica, Comune ‘mai dato patrocinio’

4 Gennaio 2020 11:27

Palermo, 4 gen. (Adnkronos) – Una “fake news”. L’amministrazione guidata da Lillo Firetto smentisce, a stretto giro di boa, di aver dato il suo patrocinio alla brochure pubblicitaria ‘Bellezze ed eccellenze agrigentine’ che promuove la città di Agrigento parlando di minigonne, donne in costumi succinti e abiti sexy.

“Il Comune di Agrigento non ha mai dato alcun patrocinio alla brochure pubblicitaria dal titolo ‘Bellezze ed eccellenze agrigentine’, né partecipato in alcuna forma all’iniziativa oggetto in queste ore di indignazione da parte della consigliera comunale della Lega di Agrigento Nuccia Palermo, per presunte offese alla sensibilità femminile – si legge in una nota – Si tratta di una fake news mirata a screditare l’operato dell’amministrazione e pertanto l’ufficio legale del Comune sta vagliando l’ipotesi di una denuncia penale nei confronti di coloro che si sono prestati alla denigrazione o hanno ripreso a vario titolo la falsa notizia”.

