Agricoltura: Bellanova a Ue, Piemonte in elenco regioni coinvolte da cimice asiatica

23 Gennaio 2020

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Nella riunione svoltasi ieri a Bruxelles e dedicata all’esame della bozza di regolamento relativa all’emergenza Cimice asiatica, gli Uffici del Mipaaf hanno già argomentato con solide ragioni la necessità di inserire il Piemonte nell’elenco delle Regioni interessate. E questo anche in ragione del fatto che molte Organizzazioni dei produttori riconosciute in Italia hanno un carattere interregionale’. Così la ministra alle Politiche Agricole Teresa Bellanova in una nota.

