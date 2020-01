Agibilità edilizia: tavolo a Palazzo Zanca con Anaci e Ance Messina

31 Gennaio 2020 15:49

Agibilità edilizia, il vicesindaco di Messina: “In arrivo una delibera di Giunta per la modulistica di settore”

Si è tenuto stamani a Palazzo Zanca, convocato dal Vicesindaco Salvatore Mondello, un tavolo tecnico relativo alla concessione dell’agibilità edilizia, cui hanno preso parte Carmelo Fama e Filippo Terranova del dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici, e rappresentanti degli Ordini Professionali Tecnici, dell’ANACI e dell’ANCE di Messina.

“È stato l’ultimo di una serie di incontri – ha evidenziato il Vicesindaco Mondello – finalizzati allo snellimento ed al chiarimento delle procedure relative al rilascio delle certificazioni di agibilità. Questa attività si è resa necessaria soprattutto per gli edifici esistenti che spesso presentano carenze e difficoltà procedurali per la produzione della documentazione mancante. Ancora una volta attraverso la condivisione e la sinergia abbiamo ottenuto risultati proficui sotto il profilo della risoluzione delle problematiche. In tempi brevi sarà esitata una delibera di Giunta contenente la modulistica di settore. Ringrazio tutti i partecipanti per la fattiva collaborazione che proseguirà per tutte le materie che attengono tali specificità”.

