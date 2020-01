Aeroporto di Reggio Calabria, lo sciopero della Uiltrasporti. Amodeo: “l’offerta della S.A.CAL. limita la nostra città!” [FOTO e INTERVISTA]

14 Gennaio 2020 12:34

Il sit-in della Uiltrasporti all’aeroporto di Reggio Calabria: le interviste al segretario regionale, Luciano Amodeo, e al delegato alla segreteria, Elvira Loiacono

Traffico bloccato questa mattina all’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio, dove si è tenuto il sit-in della Uiltrasporti Calabria. Lo sciopero organizzato dal sindacato rivendica il rispetto di tutti gli istituti contrattuali, la trasformazione dei contratti da part–time a full-time (per mancanza di personale) e l’adeguamento dei livelli professionali. Va contro inoltre l’assenza di progettualità ed interventi volti agli adeguamenti dell’infrastruttura, l’assenza di concreti piani di sviluppo delle attività (mediante l’adeguamento dell’offerta commerciale, in riscontro al potenziale bacino d’utenza dell’area metropolitana) e in generale contro le politiche di smantellamento, che hanno comportato pesantissime ripercussioni anche nei riguardi dei lavoratori dell’indotto e l’assenza di regolari relazioni industriali. Tutte motivazioni che hanno incentivato la protesta di fronte all’inoperatività delle istituzioni competenti, della classe politica e soprattutto della S.A.CAL. S.p.A. Presente alla manifestazione anche un gruppo di studenti del Liceo Scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria.

“Non vogliamo arrenderci al silenzio generale che sta portando alla chiusura dell’aeroporto dello Stretto -ha sottolineato Elvira Loiacono, delegato alla segreteria Uiltrasporti Calabria-. Serve senso civico da parte di tutti i cittadini, non si sente più il senso di appartenenza alla città. A questo si aggiunge il silenzio della classe politica, che non ha mantenuto le promesse fatte”. Il dissenso contro le politiche della società S.A. CAL. è forte e lo confermano le parole di Luciano Amodeo: “l’offerta commerciale non è all’altezza del potenziale bacino d’utenza della area metropolitana -afferma il segretario regionale-. E’ una giornata di sciopero a dimostrazione del malessere dei lavoratori. Noi crediamo fortemente in questa infrastruttura, ma servono interventi e investimenti per abbattere le limitazioni che oggi non rendono possibile alle compagnie aeree l’utilizzo, limitandone di conseguenza il potenziale”.

