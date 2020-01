Aeroporti: Enac rinnova certificazione a Trapani Birgi fino 2022 (2)

9 Gennaio 2020 14:14

(Adnkronos) – La denuncia del presidente di Airgest riguarda l’illuminazione della rotonda di accesso all’aeroporto Vincenzo Florio, la cui manutenzione è di competenza del Comune di Marsala, e la mancata pulizia dello scorrimento veloce che dallo scalo porta all’ospedale di Marsala. Ma non solo. Secondo Ombra la cartellonistica è “inesistente e quello che c’è, è ormai arrugginito. E’ scarsa anche la segnaletica orizzontale e verticale, in prossimità dell’aeroporto, stavolta pertinenza di Trapani”.

Il numero uno di Airgest chiede un intervento dei due Comuni. “Nonostante le reiterate richieste, fatte fin dal mio insediamento, non è stata fatta la manutenzione ordinaria sui pali dell’illuminazione – spiega – è stata sistemata soltanto dall’ex provincia, attuale Consorzio dei comuni, la bordura della strada ma ciò che più interessa è lo scorrimento veloce che è in assoluto degrado, con l’erba che invade la carreggiata e la presenza di immondizia nelle piazzole di sosta che sono diventate discariche”.

Valuta questo articolo