Addio vecchio PD, Zingaretti annuncia la svolta: dopo le regionali in Emilia Romagna e Calabria si cambia tutto. Boccia: “Massimo sostegno, svolta generosa”

11 Gennaio 2020 15:50

Il segretario del PD annuncia la svolta. “Apro a Sardine, società civile, ecologisti”. Il Ministro Boccia: “Dopo il voto del 26 gennaio in Emilia Romagna e in Calabria partirà una nuova fase che noi sosterremo”

“Dopo il voto del 26 gennaio in Emilia Romagna e in Calabria partirà questa nuova fase che Nicola Zingaretti oggi ha annunciato in un’intervista a Repubblica, che noi sosterremo. E questo dà il senso della lungimiranza di Zingaretti, della sua generosità. Insomma voglio dire, e lo sto dicendo qui ai nostri militanti: venite, partecipate, portate gente anche non del Pd, perchè a maggior ragione, con la fase congressuale che si apre, dobbiamo far si’ che il Partito democratico diventi il movimento politico di tutti i progressisti“.

Così il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia ha risposto ai giornalisti in merito all’annuncio del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, di un congresso che rivoluzionerà il partito con l’apertura ad ecologisti, sardine e società civile.

“Massimo sostegno a Nicola Zingaretti e a questa sua apertura – ha aggiunto il ministro – sono sicuro che mettere insieme le nostre sezioni, i nostri circoli, i luoghi del confronto aperti con le piazze porterà a una grande partecipazione. E questo mi porta a dire a tutti? Da chi è andato in piazza con le sardine passando per i movimenti civici, ecologisti e progressisti, venite in questo movimento, aiutateci a rafforzarlo, cambiate se necessario la classe dirigente, integratela, contaminatelo e fate si’ che le piazze dell’Italia che vuole la giustizia sociale, l’equità, la solidarietà, che è l’Italia alternativa ai fili spinati, ai dazi, ai manganelli di Salvini e Meloni, abbia un naturale movimento politico di tutti. Questo – ha concluso il ministro – noi vorremmo che diventasse il Partito democratico. Questo congresso servirà a questo e quindi la svolta annunciata oggi da Nicola Zingaretti ha il mio massimo sostegno“.

